Japon yetkililerden, Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret

Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yoichi Fukazawa ve Japonya İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye nezaket ziyaretinde bulundu.TFF'den yapılan açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmede, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt ile Genel Sekreter Taner Senseven de yer aldı.Görüşmede Türkiye ile Japonya arasında 1924 yılından bu yana süregelen diplomatik ilişkilerin 100. yılı olan 2024 için, ortak paydanın futbol olduğu ve iki dost ülke arasındaki bağları kuvvetlendirecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.Ziyaretin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yoichi Fukazawa ve Kenichi Kasahara'ya A Milli Takım forması takdim ederken, Yoichi Fukazawa da Mehmet Büyükekşi'ye plaket hediye etti.