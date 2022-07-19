Japon efsanesi Hanyu'dan flaş karar

Artistik buz pateninde son yılların en başarılı sporcularından Japon Yuzuru Hanyu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle emekliye ayrıldığını duyurdu.



SAKATLIKLAR HANYU'YU ETKİLİ OLDU



Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlediği basın toplantısıyla emeklilik kararını duyuran 27 yaşındaki buz patenci, son yıllarda yaşadığı sakatlıkların bu kararında etkili olduğunu vurguladı.



FARKLI POZİSYONLARA YÖNELECEK



Kariyerini bu sporda farklı rollerde sürdürmek istediğini belirten Hanyu, "Üzgün değilim. İşime devam etmek istiyorum. Artık rekabet edecek düzeyde şampiyonalara katılabilecek sağlık durumum yok. Artistik buz pateninde farklı pozisyonlarda görev almaya devam etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



ALTIN MADALYA KAZANMIŞTI



2014 Soçi ve 2018 Pyeongchang kış olimpiyatlarında erkekler artistik buz pateni kategorisinde altın madalyaya ulaşan Hanyu, 12 yıllık profesyonel sporculuk kariyerinde, dünya şampiyonalarında ikisi altın olmak üzere 7 kez madalya sevinci yaşadı.





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