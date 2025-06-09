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Jan Oblak'ın ablası Teja Oblak, Galatasaray'da!

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Atletico Madrid forması giyen Jan Oblak'ın ablası olan Sloven oyun kurucu Teja Oblak'ı kadrosuna kattı.

calendar 09 Haziran 2025 19:09 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2025 19:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Jan Oblak'ın ablası Teja Oblak, Galatasaray'da!
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Sloven oyun kurucu Teja Oblak'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Çağdaş Faktoring, 2025/26 sezonu kadro yapılanmasına tecrübeli Sloven oyun kurucu Teja Oblak ile 2025/26 sezonu sonuna kadar geçerli olacak sözleşme imzalayarak devam etti. 2024/25 sezonu Çekya Ligi Şampiyonu ve final serisinin MVP'si seçilen yeni transferimiz Teja Oblak'a Galatasaray Çağdaş Faktoring forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz." denildi.

JAN OBLAK'IN ABLASI

Teja Oblak, aynı zaman Galatasaray'ın transfer listesindeki kaleci Jan Oblak'ın da ablası. 


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