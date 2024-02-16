Jan Kuchta: 'Galatasaray'ı rövanşta eleriz'

Sparta Praglı futbolcu Jan Kuchta, Galatasaray'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"Galatasaray gibi büyük bir kulübe eleyeceğinize nasıl inanıyorsunuz?" sorusuna Jan Kuchta yaptığı açıklamada, "Maç için gelen taraftarlarımızın her zaman olduğu gibi evimizde bize harika bir ortam yaratacağına inanıyorum. Galatasaray'a sıkıntı çıkardık. Betis, Kopenhag, Rangers gibi aynı kalitede takımlara yaptığımız gibi. Bu yüzden Galatasaray'ı sahamızda yenip eleyeceğimize inanıyoruz." dedi.
"G.SARAY'I YENEBİLİRDİK"
Şanssız bir gün geçirdiklerinden bahseden Kuchta, "Eğer şans azıcık yanımızda olsaydı, Galatasaray'ı burada mağlup edebilirdik. Seyirciler için zevkli bir maç oldu. Her iki takım da hücum gücünü ortaya koydu. Ne yazık ki bizim hatalarımız sonucu belirledi. " açıklamasını yaptı.
Jan Kuchta, "Güçlü bir ekibimiz var. Baskının üstesinden geldik, turu kendi evimizde geçecek yeteneğe sahibiz." ifadelerini kullandı.
"HAKEM BASKIYA BOYUN EĞDİ"
Başarılı oyuncu hakem kararlarıyla ilgili, "Hakemin Rynes'e verdiği kırmızı kartın nedenini göremedim. Hakem oyundan koptu, bu kırmızı kartta sanırım baskıya bir nebze de olsa boyun eğdi." şeklinde konuştu.
"Galatasaray gibi büyük bir kulübe eleyeceğinize nasıl inanıyorsunuz?" sorusuna Jan Kuchta yaptığı açıklamada, "Maç için gelen taraftarlarımızın her zaman olduğu gibi evimizde bize harika bir ortam yaratacağına inanıyorum. Galatasaray'a sıkıntı çıkardık. Betis, Kopenhag, Rangers gibi aynı kalitede takımlara yaptığımız gibi. Bu yüzden Galatasaray'ı sahamızda yenip eleyeceğimize inanıyoruz." dedi.
"G.SARAY'I YENEBİLİRDİK"
Şanssız bir gün geçirdiklerinden bahseden Kuchta, "Eğer şans azıcık yanımızda olsaydı, Galatasaray'ı burada mağlup edebilirdik. Seyirciler için zevkli bir maç oldu. Her iki takım da hücum gücünü ortaya koydu. Ne yazık ki bizim hatalarımız sonucu belirledi. " açıklamasını yaptı.
Jan Kuchta, "Güçlü bir ekibimiz var. Baskının üstesinden geldik, turu kendi evimizde geçecek yeteneğe sahibiz." ifadelerini kullandı.
"HAKEM BASKIYA BOYUN EĞDİ"
Başarılı oyuncu hakem kararlarıyla ilgili, "Hakemin Rynes'e verdiği kırmızı kartın nedenini göremedim. Hakem oyundan koptu, bu kırmızı kartta sanırım baskıya bir nebze de olsa boyun eğdi." şeklinde konuştu.