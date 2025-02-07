James Wiseman, Raptors yolcusu!

Indiana Pacers, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre pivot James Wiseman ve bir miktar nakit karşılığında Toronto Raptors ile takas gerçekleştirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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James Wiseman, Raptors yolcusu!
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07 Şubat 2025 00:51
Indiana Pacers, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre pivot James Wiseman ve bir miktar nakit karşılığında Toronto Raptors ile takas gerçekleştirdi.

23 yaşındaki James Wiseman, 2020 NBA Draftı'nda Golden State Warriors tarafından ikinci sıradan seçilmişti.

NBA kariyerine umut verici bir başlangıç yapmasına rağmen, Wiseman sakatlıklar ve istikrarsız performans nedeniyle zorluklar yaşadı. Bu durum, Şubat 2023'te Detroit Pistons'a takas edilmesine yol açtı.

Temmuz 2024'te, Wiseman Indiana Pacers ile iki yıllık bir sözleşme imzaladı. Ancak bu sezon Pacers formasıyla yalnızca bir maçta forma giydi ve altı sayı kaydetti.

Wiseman, takımının Detroit'teki sezon açılış maçının ilk çeyreğinde yaşadığı sol aşil tendonu sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

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