James Wiseman, bugün ameliyata girecek

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, çaylak pivot James Wiseman'ın sağ dizindeki menisküs sakatlığını onarmak için bugün Los Angeles'ta ameliyat olacağını söyledi.



Kerr, Warriors'ın Wiseman'ın sakatlığı konusunda bir sonraki en iyi hamleyi belirlemek için, birkaç tıp uzmanıyla görüştüğünü açıkladı:



"Ameliyat sonrasına kadar ne yapacağımızı bilmeyeceğiz. Kendisi buna hazırlanma sürecinde. Açıkçası, onu Salı günü antrenmanda görmüş ve ziyaret etme şansı bulmuştuk. Nispeten iyi bir ruh hali içinde. O genç bir adam. Bunun bir oyuncunun kariyerinin bu kadar erken döneminde olmaması gerekiyordu. Bu yüzden kesinlikle sıkıntılı bir dönem. Bu yüzden en iyisini umuyoruz ve her şeyin nasıl olacağını göreceğiz."



Sakatlık, geçtiğimiz Cumartesi günü Golden State'in Houston Rockets'a karşı oynadığı maçın ikinci çeyreğinde meydana gelmişti.



20 yaşındaki Wiseman, bu sezon maç başına 21.4 dakika sahada kalarak 11.8 sayı ve 5.8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



