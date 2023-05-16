James Ward Prowse için teklifler kapıda

Geçtiğimiz hafta Premier Lig'e 10 yıl aradan sonra veda eden Southampton'da, takım kaptanı James Ward Prowse için transfer dedikoduları olduğunu belirtiliyor.



Daily Maily'in haberine göre, 28 Yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinde küme düşme maddesi bulunmasada takımdan ayrılabilir.



ASTON VILLA, TOTTENHAM VE WEST HAM DEVREDE

Southampton altyapısında yetişen orta saha oyuncusu için Aston Villa başta olmak üzere Tottenham ve West Ham United'ın ilgilendiği iddaa edildi.



Southamptan geçtiğimiz sezon Aston Villa'nın 25 Milyon Euroluk teklifini yeterli bulmadığı için geri çevirmişti. İngiliz oyuncunun geleceği şu an için belirsizliğini koruyor.



Ward-Prowse bu sezon 43 maçta 10 gol atıp 4 asist yaparken, Southampton formasıyla çıktığı 407 karşılaşmada 54 gol atıp 52 asist kaydetti.



