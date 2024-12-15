James Rodriguez: 'Modric bir mucize, dahi!'

Rayo Vallecano forması giyen James Rodriguez, Real Madrid'den takım arkadaşı Luka Modric ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti.



Kolombiyalı yıldız, "Modric bir mucize, bir dahi. Modric ile birlikte oynama fırsatım oldu ve yıllar geçtikçe çok daha iyi oynuyor. Yaşlandıkça nitelikleri daha da iyiye gidiyor. Onunla birlikte oynadığımızda da çok iyiydi ama şu anda tam bir dahi." dedi.



Rayo Vallecano'da bu sezon 7 maçta süre bulan 33 yaşındaki James Rodriguez, 1 asist yaptı.



39 yaşındaki Luka Modric ise bu sezon Real Madrid'de 24 maçta sahaya çıktı ve 4 asist yaptı.



