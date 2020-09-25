Hajduk Split'in hücum oyuncularından Jairo, Galatasaray'a elendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Galatasaray'a karşı ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Jairo, "Takım olarak ilk gole kadar iyi oynadık. Biz de şanslar yakaladık ama yararlanamadık. Sonunda tecrübe galip geldi. İyi bir maç çıkardığımız için takımı kutlarım. İyi konsantre olduk ve savunmada düşündüğümüzden daha iyi oynadık." dedi.



Jairo ayrıca "Utanacak bir durumumuz yok. Sonuna kadar savaştık. Galatasaray'dan korkmadık, gurur duyabiliriz. Son yıllarda kulübün adını iyi şekilde duyuramadık, bunun farkındayız. Ancak Hajduk Split'in harika bir geçmişi var ve sahaya her çıktığımızda buna değer performans sergilemeye çalışıyoruz." diye konuştu.



