Jaden Ivey parkelere geri dönüyor

ESPN'in haberine göre, Detroit Pistons'ın genç yıldızı Jaden Ivey, sol fibula kemiğindeki kırığın ardından yeniden basketbol faaliyetlerine başlamak üzere sağlık onayı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Jaden Ivey parkelere geri dönüyor
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11 Nisan 2025 13:50
ESPN'in haberine göre, Detroit Pistons'ın genç yıldızı Jaden Ivey, sol fibula kemiğindeki kırığın ardından yeniden basketbol faaliyetlerine başlamak üzere sağlık onayı aldı.

1 Ocak'ta yaşadığı sakatlık nedeniyle parkelerden uzak kalan Ivey, şu anda yeniden kondisyon kazanma sürecinin ilk aşamasında. Oyuncunun durumu iki hafta sonra yeniden değerlendirilecek.

Detroit Pistons, 2019'dan bu yana ilk kez playoff oynayacak. Bu durum, Ivey'nin sezon içerisinde geri dönmesine olanak tanıyabilir.

Bu sezon 30 maçta ilk beş başlayan Ivey, 17.6 sayı, 4.1 ribaund ve 4.0 asist ortalamaları tutturmuştu.

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