Jackson'a göre, Jordan ve Kobe arasındaki liderlik farkları!

Efsanevi koç Phil Jackson, NFL takımı Philadelphia Eagles ile Zoom aracılığıyla konuştu ve eski oyuncuları Michael Jordan ve Kobe Bryant arasındaki farkları anlattı.



Jackson'ın Eagles için ilham verici sözleri vardı ve Jordan ile Bryant arasındaki farkların neler olduğundan bahsetti.



Jackson, Jordan'ın takım arkadaşlarının üzerine daha çok giden ve sesi çıkan bir lider olduğunu söylerken, Bryant'ın da en çok çalışan kişi olarak takım arkadaşlarına örnek olduğunu belirtti.



Efsane koç, ayrıca takım başarısının anahtarının, herkesin rolünü üstlenmesini sağlamak olduğunu da ekledi.



Jackson, spor alanında başarılı olmak hakkında konuşacak geçmişe sahip biri. Antrenör olarak 11 şampiyonluk kazanan Jackson, 90'lı yıllarda Chicago Bulls ile altı, 2000'li yıllarda Los Angeles Lakers ile beş kez kazanmıştı.



