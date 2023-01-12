Jackson Muleka'ya Süper Lig'den talip çıktı

Beşiktaş'ın Kongolu oyuncusu Jackson Muleka'ya, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor talip oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Jackson Muleka'ya Süper Lig'den talip çıktı
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12 Ocak 2023 12:03
Jackson Muleka
Jackson Muleka
Beşiktaş
Beşiktaş'ın Onur Bulut için girişimde bulunması sonrasında deneyimli bek oyuncusunun kulübü Kayserispor'dan karşı atak geldi.

Sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonunda sözleşmesi bitip boşa çıkacak Onur Bulut'a karşılık olarak Beşiktaş'tan Jackson Muleka'yı istedi. Yönetimin, bu öneriye olumlu yanıt vermesi beklenmiyor.

Jackson Muleka, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 16 maçta 5 gol 1 asistlik kaydetti.

 
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