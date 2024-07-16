Jackson Muleka'ya Arabistan kancası!

Birçok önemli isimle görüşmelerini sürdüren Siyah-beyazlılarda sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. Beşiktaş'ın Kongolu forveti Jackson Muleka Suudi ekiplerinin radarına girdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Jackson Muleka'ya Arabistan kancası!
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16 Temmuz 2024 09:30
Son güncelleme 16 Temmuz 2024 09:32
Beşiktaş'ın Kongolu forveti Jackson Muleka Suudi ekiplerinin radarında.

Yıldız isim için daha önce de Beşiktaş'la temasa geçen ismi belirtilmeyen Körfez temsilcisinin 24 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve kısa süre içerisinde Kartal'a teklif yapacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'IN BEKLEDİĞİ GELİR

Beşiktaş'ın Muleka için 7-8 milyon Euro'luk bir bonservis belirlediği ve bu rakamın altındaki teklifileri değerlendirmeye almayacağı da gelen haberler arasında.

11 GOLE KATKI

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 47 maçta sahaya çıkan Muleka 9 gol, 2 asiste imza attı.



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