Jackson Muleka'ya Arabistan kancası!

Beşiktaş'ın Kongolu forveti Jackson Muleka Suudi ekiplerinin radarında.
Yıldız isim için daha önce de Beşiktaş'la temasa geçen ismi belirtilmeyen Körfez temsilcisinin 24 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve kısa süre içerisinde Kartal'a teklif yapacağı öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'IN BEKLEDİĞİ GELİR
Beşiktaş'ın Muleka için 7-8 milyon Euro'luk bir bonservis belirlediği ve bu rakamın altındaki teklifileri değerlendirmeye almayacağı da gelen haberler arasında.
11 GOLE KATKI
Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 47 maçta sahaya çıkan Muleka 9 gol, 2 asiste imza attı.
Yıldız isim için daha önce de Beşiktaş'la temasa geçen ismi belirtilmeyen Körfez temsilcisinin 24 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve kısa süre içerisinde Kartal'a teklif yapacağı öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'IN BEKLEDİĞİ GELİR
Beşiktaş'ın Muleka için 7-8 milyon Euro'luk bir bonservis belirlediği ve bu rakamın altındaki teklifileri değerlendirmeye almayacağı da gelen haberler arasında.
11 GOLE KATKI
Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 47 maçta sahaya çıkan Muleka 9 gol, 2 asiste imza attı.
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