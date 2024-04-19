Jackson Muleka: "Galibiyet özgüven verdi"

Beşiktaşlı futbolcu Jackson Muleka, Ankaragücü'nü mağlup ettikleri maçın ardından açıklama yaptı.

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Jackson Muleka: 'Galibiyet özgüven verdi'
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19 Nisan 2024 22:35
Beşiktaşlı futbolcu Jackson Muleka, Ankaragücü'nü mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Jackson Muleka yaptığı açıklamada, "Bu galibiyet bizim özgüvenimiz için çok önemliydi. Bu ayrıca taraftarımız için de çok önemliydi. Bu kadar olumsuz süreçte bize destek vermeye devam ettiler. Bu 3 puana ihtiyacımız vardı. Üzerine koyarak devam edeceğiz." dedi.

Başarılı oyuncu ayrıca, "Kupa maçına çok konsantre olacağız. Çok kolay bir maç olmayacak. Bu galibiyet özgüven anlamında önemliydi. İyi çalışıp, doğru bir mantalite ile kupa maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

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