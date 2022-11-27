Jackie Carmichael, Gaziantep Basketbol'da

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Jackie Carmichael'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Jackie Carmichael ile 1 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Jackie Carmichael ile 1 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
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