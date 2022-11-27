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Jackie Carmichael, Gaziantep Basketbol'da

Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Jackie Carmichael'i transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Jackie Carmichael, Gaziantep Basketbol'da
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26 Kasım 2022 20:14
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Jackie Carmichael'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Jackie Carmichael ile 1 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

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