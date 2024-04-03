Jack Grealish'ten ıslık tepkisi

Manchester Cityli futbolcu Jack Grealish, kendisinin sürekli ıslıklanması hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Jack Grealish'ten ıslık tepkisi
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03 Nisan 2024 16:32
Son güncelleme 03 Nisan 2024 16:34
Manchester City'nin yıldız ismi Jack Grealish, deplasmanda oynanan maçlarda kendisinin sürekli ıslıklanmasından dert yandı. 

Yuhalanmalar hakkında konuşan Grealish, ''Rakip taraftarların beni neden yuhaladığını her zaman merak etmişimdir. Annem de sürekli bunu soruyor.'' dedi. 

''Asla neden ıslıklandığımı bilmiyorum'' diyen Grealish, ''Gittiğim her stadyumda beni ıslıklıyorlar. Artık bunu olumlu bir iltifat olarak algılamaya çalışıyorum. Moralimi bozmayacağım.'' şeklinde konuştu.

Manchester City formasıyla bu sezon 28 maça çıkan Grealish, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 

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