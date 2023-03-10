İzmit Belediyespor'a Hatay'dan takviye!

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden İzmit Belediyespor, Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan Büşra Akgün'ü transfer etti.



Belediyeden yapılan açıklamada, İzmit Belediyespor'un, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından ligden çekilen Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan ikinci transferini Büşra Akgün ile gerçekleştirdiği belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen forvet oyuncusu Büşra Akgün (30), BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi gibi takımlarda oynamasının ardından son 2 senedir Hatay Büyükşehir Belediyespor'da forma giydiğini kaydetti.



Deprem felaketi nedeniyle takımın ligden çekilmek zorunda kaldığına işaret eden Akgün, "Federasyon da bize transfer hakkı açtı. Transfer hakkının ardından üst lige çıkma hedefi olan İzmit Belediyespor'a geldim. İzmit Belediyespor yetkilileri, bana inanıp güvendiler, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Buraya bir hedefle geldim. Bana güvenenleri hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Hedefimiz tekrar Süper Lig'e çıkıp, orada da başarılı olmak." ifadelerini kullandı.



İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, ligden çekilen Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan oyun kurucusu Eda Şahin'i de transfer etmişti.





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