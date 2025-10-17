17 Ekim
Ümraniye-Sarıyer
20:00
17 Ekim
Union Berlin-Mönchengladbach
21:30
17 Ekim
Real Oviedo-Espanyol
22:00
17 Ekim
PSG-Strasbourg
21:45
17 Ekim
Fortuna Düsseldorf-E.Braunschweig
19:30
17 Ekim
Hannover 96-Schalke 04
19:30
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
21:45
17 Ekim
Middlesbrough-Ipswich Town
22:00

İzmirspor'un tesislerinde yangın çıktı

Bölgesel Amatör Lig 8'inci Grup'ta mücadele eden İzmirspor'un tesislerinde yangın çıktı.

17 Ekim 2025 13:57
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
İzmirspor'un tesislerinde yangın çıktı
Bölgesel Amatör Lig 8'inci Grup'ta mücadele eden İzmir futbolunun köklü kulüplerinin İzmirspor'un tesislerinde yangın çıktı.

Lacivert-beyazlılar, Osman Kibar Tesisleri'ndeki malzeme odasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının söndürüldüğünü ancak odanın büyük hasar aldığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bugün sabah 8 sularında İzmirspor Osman Kibar Tesisleri'mizde yaşanılan yangından tesisimiz malzeme odası büyük hasar görmüştür. Yangının çıkış sebebi İzmir İtfaiyesi tarafından hazırlanacak rapor ile belirlenecek olup konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. En büyük tesellimiz yaşanan elim olayda can kaybı veya yaralanma olmaması olup İzmirspor Kulübü olarak tüm camiamıza geçmiş olsun diyoruz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
