İzmir'de kazanan çıkmadı

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu ile Pendikspor 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İzmir'de kazanan çıkmadı
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12 Eylül 2022 22:04
Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Altınordu, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Bornovo Aziz Kocaoğlu Stadyumu'ndaki mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Pendikspor, 24. dakikada Leandro Kappel ile öne geçerken Altınordu bu gole 45. dakikada Ahmet Dereli ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Pendikspor 8, Altınordu 3 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Pendikspor, sahasında Tuzlaspor deplasmanına gidecek. Altınordu, Göztepe'ye konuk olacak.

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