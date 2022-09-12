Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Altınordu, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Bornovo Aziz Kocaoğlu Stadyumu'ndaki mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Pendikspor, 24. dakikada Leandro Kappel ile öne geçerken Altınordu bu gole 45. dakikada Ahmet Dereli ile karşılık verdi.



Bu sonucun ardından Pendikspor 8, Altınordu 3 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Pendikspor, sahasında Tuzlaspor deplasmanına gidecek. Altınordu, Göztepe'ye konuk olacak.





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