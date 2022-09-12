Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Altınordu, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Bornovo Aziz Kocaoğlu Stadyumu'ndaki mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Pendikspor, 24. dakikada Leandro Kappel ile öne geçerken Altınordu bu gole 45. dakikada Ahmet Dereli ile karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Pendikspor 8, Altınordu 3 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Pendikspor, sahasında Tuzlaspor deplasmanına gidecek. Altınordu, Göztepe'ye konuk olacak.
Pendikspor, 24. dakikada Leandro Kappel ile öne geçerken Altınordu bu gole 45. dakikada Ahmet Dereli ile karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Pendikspor 8, Altınordu 3 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Pendikspor, sahasında Tuzlaspor deplasmanına gidecek. Altınordu, Göztepe'ye konuk olacak.
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