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İtalyanlar yazdı, menajeri yalanladı

Jürgen Klopp'un Roma'ya 'evet' dediği haberleri menajeri tarafından yalanlandı.

calendar 20 Mayıs 2025 10:44 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2025 11:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
İtalyanlar yazdı, menajeri yalanladı
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Teknik direktör arayışlarına başlayan Roma için Jürgen Klopp iddiası ortaya atılsa da kısa süre içerisinde menajeri tarafından yalanlama geldi.

İtalyan gazetesi La Stampa'nın manşetten duyurduğu haberde,  Borussia Dortmund ve Liverpool'un eski teknik direktörü Klopp, Roma'nın sunduğu teklifi 18 Mayıs Pazar günü saat 22.57'de Roma ile Milan arasında oynanan maçın bitiş düdüğünden hemen sonra kabul ettiği iddia edilmişti.

Klopp'un menajeri Mark Kosicke, "Klopp'un Roma teknik direktörü olacağı haberleri gerçek dışıdır." açıklamasıyla bu haberi yalanladı.

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