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İtalya teknik direktörlüğü için 3 aday!

İtalya Futbol Federasyonu başkan yardımcısı Alessandro Costacurta, İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü için 3 aday belirlediklerini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
İtalya teknik direktörlüğü için 3 aday!
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28 Şubat 2018 16:49
İtalya Futbol Federasyonu başkan yardımcısı Alessandro Costacurta, İtalya Milli Takımı'nın başına geçecek teknik direktör için 3 aday ismi basına açıkladı.

Milan'ın efsane oyuncuları arasında yer alan Costacurta, İtalya Milli Takım teknik direktörü adayları olarak Antonio Conte, Roberto Mancini ve Luigi Di Biagio isimlerini söyledi.

''BU 3 İSİMDEN BAŞKASI OLMAYACAK''

Costacurta, ''Yeni teknik direktör, Temmuz ayında takımın başına geçecek. Conte, Mancini veya Biagio. Adaylar bunlar. Başka biri olmayacak'' sözlerini kullanırken adaylar arasında geçen Claudio Ranieri'nin isminin geçmemesi şaşkınlık yarattı.

''BUFFON'UN SON MAÇI DEĞİL''

Öte yandan Alessandro Costacurta, 40 yaşındaki kaleci Buffon hakkında da konuşurken ''Buffon'un son maçı, elendiğimiz İsveç maçı olmayacaktır'' dedi.



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