İtalya Senatosu Başkanı: "Hile yapmayan tek takım Inter"

İtalya Senatosu Başkanı Ignazio La Russa, Inter'in Serie A'yı kazanması sonrası çok konuşulan açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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İtalya Senatosu Başkanı: 'Hile yapmayan tek takım Inter'
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24 Nisan 2024 11:48
İtalya Senatosu Başkanı Ignazio La Russa, Inter'in şampiyonluğu sonrası çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Açıklamaları gündem yaratan La Russa, "Inter'in şampiyonluğu beni çok mutlu etti çok. Serie A'da hile yapmadan şampiyon olan tek takım Inter'dir! Bu beni çok gururlandırıyor." dedi.

Sicilyalı politikacı, Inter'in ezeli rakibi Milan'ı da tiye aldı. La Russa, "Milanlılar, federasyona bir teklifte bulunmuşlar. Ligde çok fazla maç var diye iki maçı kaldırmayı istemişler, Inter ile oynadıkları maçları..." diyerek espri yaptı.

"DYBALA'YI INTER'DE GÖRMEK İSTERİM"

La Russa, "Gelecek yıl, Paulo Dybala'yı Inter'de görmeyi çok isterim. Bu transfer için çılgınca şeyler bile yapabilirim, onu çok seviyorum. Çok sakatlanıyormuş, maçlarında yarısında oynasın yeter." ifadelerini kullandı.

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