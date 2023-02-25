Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğa koşarken, yıldız isimlerine de Avrupa'nın devleri talip olmaya başladı.Özellikle sezon başında Paris Saint Germain'den kiralanan Mauro Icardi, İtalyan devleri Milan, Juventus ve Roma'nın listesine girdi. Arsenal'den 6 milyon euroya kadroya katılan Lucas Torreira da yine İtalyan ekibi Milan'ın radarında...Devre arasında alınan ancak şu anda lig başlamadığı için forma giyemeyen Nicolo Zaniolo da Milan'ın istediği bir başka isim olarak göze çarpıyor. İtalyan basınında da dün bu konuyla ilgili ciddi bir haber ortaya çıktı.İtalyan basınındaki habere göre; Milan, bu üç oyuncuya gelecek sezon formasını giydirecek. "Milan G.Saray'ın üç oyuncusunu istiyor" başlığı ile verilen haberde, şu ifadeler yer aldı:"Milan'ın Zaniolo'ya olan ilgisini biliyoruz. Mauro Icardi hakkında da büyük bir çalışma var. Milano ekibinin gündemindeki bir başka isim ise Torreira... Stefano Pioli'nin onaylaması durumunda transferler gerçekleşecek. Keza Bakayoko kesin olarak ayrılacak ve orta sahaya kuvvetle muhtemel takviye yapılacak. Bu durumda Torreira, Milan'ın ilk hedefi olarak göze çarpıyor. Orta saha oyuncusunun Arsenal'den ayrıldıktan sonra piyasa değeri düşse de şu anda 15 milyon euro değeri mevcut. Milan oyuncuyu almak için 12-13 milyon euro civarında bir teklif sunmayı planlıyor. Galatasaray ile yapılan görüşmeler ise olumlu geçti."Sarı-Kırmızılılar ise önümüzdeki sezon kadrosunu korumak ve Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için çalışmalar yapıyor. Gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olan Mauro Icardi'nin bonservisini almak isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için bazı isimlerle görüşmelerine devam ediyor. Ancak Zaniolo ve Lucas Torreira'ya gelen teklifler kulübü tatmin edecek miktarda olursa satışlarına onay verilecek.