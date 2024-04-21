İtalya'dan Bonucci için emeklilik iddiası!

Fenerbahçe'nin Olympiakos'a elendiği maçta penaltı kaçıran Leonardo Bonucci'nin tepkiler sonrası emeklilik kararı alabileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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İtalya'dan Bonucci için emeklilik iddiası!
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21 Nisan 2024 16:56
Fenerbahçe'nin Olympiakos'a elenerek Konferans Ligi'nden elendiği maçta penaltı kaçıran Leonardo Bonucci için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Corriere dello Sport'un haberine göre; İtalyan oyuncunun, Fenerbahçe taraftarından gelen sert tepkiler sonrası psikolojik olarak çöktüğü belirtildi.

EMEKLİLİK KARARI ALIR MI?

Haberde yıldız futbolcunun bu tepkiler sonrası emeklilik kararı alabileceği iddia edildi.

MİLAN TARAFTARI DA ELEŞTİRİYOR

Ayrıca eski takımı Milan'ın taraftarlarının da oyuncu ile ilgili eleştirel yorumlarda bulunduğu ifade edildi.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 20 maça çıkan 36 yaşındaki stoper, 1 gol ve 1 asist yaptı. 

 
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