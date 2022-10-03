İtalya'da Mertens yorumu

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Dries Mertens'in performansı İtalyan basınında mercek altına alındı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Galatasaray.org
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İtalya'da Mertens yorumu
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03 Ekim 2022 16:15
Galatasaray'ın, Napoli'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Dries Mertens'in performansı İtalyan basınında yer aldı.

Belçikalı yıldızın, ilk 11'de yer almasına rağmen, şu ana dek Galatasaray forması altında gol atamadığı belirtildi.

Mertens'in bu nedenle "şimdilik" Türkiye kariyerinde iyi vakit geçirmediği ve yeni macerasının heyecandan uzak olduğu ifade edildi.

Mertens, Galatasaray'da şu ana dek 5'i ilk 11 olmak üzere 7 maçta süre aldı. 35 yaşındaki futbolcu bu maçlarda skor katkısı sağlayamadı.

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