İtalya'da Mertens yorumu

Galatasaray'ın, Napoli'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Dries Mertens'in performansı İtalyan basınında yer aldı.



Belçikalı yıldızın, ilk 11'de yer almasına rağmen, şu ana dek Galatasaray forması altında gol atamadığı belirtildi.



Mertens'in bu nedenle "şimdilik" Türkiye kariyerinde iyi vakit geçirmediği ve yeni macerasının heyecandan uzak olduğu ifade edildi.



Mertens, Galatasaray'da şu ana dek 5'i ilk 11 olmak üzere 7 maçta süre aldı. 35 yaşındaki futbolcu bu maçlarda skor katkısı sağlayamadı.





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