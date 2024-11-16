İsviçre, Sırbistan ile yenişemedi

UEFA Uluslar Ligi Lig B 4. Grup maçında İsviçre, sahasında Sırbistan ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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İsviçre, Sırbistan ile yenişemedi
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16 Kasım 2024 00:46
UEFA Uluslar Ligi Lig B 4. Grup maçında İsviçre, sahasında Sırbistan. ile karşı karşıya geldi. Stadion Letzigrun'da oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

İsviçre'nin tek golünü 79'da Zeki Amdouni kaydetti. Sırbistan'ın tek golünü ise 88'de Aleksa Terzic attı.

Sırbistan'da Aleksandar Mitrovic, 55. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Sırbistan, bu sonucun ardından puanını 5 yaptı. İsviçre'de puanını 2 yaptı.

Grubun bir sonraki maçında İsviçre, İspanya deplasmanına gidecek. Sırbistan, Danimarka'yı ağırlayacak.
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