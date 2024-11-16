İsviçre, Sırbistan ile yenişemedi

UEFA Uluslar Ligi Lig B 4. Grup maçında İsviçre, sahasında Sırbistan. ile karşı karşıya geldi. Stadion Letzigrun'da oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.
İsviçre'nin tek golünü 79'da Zeki Amdouni kaydetti. Sırbistan'ın tek golünü ise 88'de Aleksa Terzic attı.
Sırbistan'da Aleksandar Mitrovic, 55. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Sırbistan, bu sonucun ardından puanını 5 yaptı. İsviçre'de puanını 2 yaptı.
Grubun bir sonraki maçında İsviçre, İspanya deplasmanına gidecek. Sırbistan, Danimarka'yı ağırlayacak.
İsviçre'nin tek golünü 79'da Zeki Amdouni kaydetti. Sırbistan'ın tek golünü ise 88'de Aleksa Terzic attı.
Sırbistan'da Aleksandar Mitrovic, 55. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Sırbistan, bu sonucun ardından puanını 5 yaptı. İsviçre'de puanını 2 yaptı.
Grubun bir sonraki maçında İsviçre, İspanya deplasmanına gidecek. Sırbistan, Danimarka'yı ağırlayacak.