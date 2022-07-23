İsveç son dakika golüyle yarı finalde

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda Belçika'yı 1-0 yenen İsveç, yarı finale çıktı.
Turnuvadaki üçüncü çeyrek final maçında İsveç ile Belçika karşılaştı.
Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Linda Sembrant'ın attığı golle rakibini 1-0 mağlup eden İsveç, son dört takım arasına kaldı.
İsveç ile İngiltere arasındaki yarı final mücadelesi 26 Temmuz Salı günü oynanacak.
Turnuvadaki üçüncü çeyrek final maçında İsveç ile Belçika karşılaştı.
Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Linda Sembrant'ın attığı golle rakibini 1-0 mağlup eden İsveç, son dört takım arasına kaldı.
İsveç ile İngiltere arasındaki yarı final mücadelesi 26 Temmuz Salı günü oynanacak.
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