İsveç son dakika golüyle yarı finalde

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda İsveç, Belçika'yı 1-0 yenerek yarı finale yükseldi ve İngiltere'nin rakibi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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İsveç son dakika golüyle yarı finalde
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23 Temmuz 2022 00:58
2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda Belçika'yı 1-0 yenen İsveç, yarı finale çıktı.

Turnuvadaki üçüncü çeyrek final maçında İsveç ile Belçika karşılaştı.

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Linda Sembrant'ın attığı golle rakibini 1-0 mağlup eden İsveç, son dört takım arasına kaldı.

İsveç ile İngiltere arasındaki yarı final mücadelesi 26 Temmuz Salı günü oynanacak.

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