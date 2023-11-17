İstifa eden hakemden TFF'ye olay cevap!

KEMAL YILMAZ'IN İSTİFASINA SEBEP OLAN O POZİSYON İÇİN HAKEM YORUMCULARI NE DEDİ?

Öncelikle, pozisyon tartışmasız penaltı. Burak, Dzeko'yu tutuyor ve engelliyor. Bu pozisyonda VAR'ın hakemi çağırmadan karar vermesi skandal. Bence Hugh Dallas VAR'a çok hakim değil. VAR sezon başından beri sallanıyor. Bir pozisyonda 3 tane skandal olur mu? Sarı kartın iptal edilmesi ayrı bir skandal. Göztepe maçından sonra yaptığın hatadan sonra Fenerbahçe maçıyla ödüllendirilirsen böyle şeyler olur işte.

: Ofsayt pozisyonundaki oyuncu burada topla oynamıyor. Ofsayt pozisyonundaki oyuncu bulunduğu konum gereği kendisine bir avantaj sağlamıyor. Top için rakibiyle mücadeleye girmiyor. Burada mücadeleyi yapan Hataysporlu oyuncu. Burada oyun ofsaytla başladı ama ofsaytın gerçekleşmesi için gereken 3 koşul da sağlanmadı. Tadic'in ayaktan çıkardığı top rakibin sırtına çarptıktan sonra direk kaleye girip gol olsaydı VAR odasındaki arkadaşlar yine çizgiyi çekecekler miydi? Kural 11'de yazanlara göre bu pozisyon ofsayt değil. (Topla oynama niyetiyle topa doğru hareket eden ofsayt pozisyonundaki oyuncuya topla oynamadan önce veya rakibi ile top için mücadeleye girmeden önce faul yapılırsa, bu durum ofsayt ihlalinden önce gerçekleştiği için faul ile cezalandırılır.) Biz görev yaparken VAR odasına kural kitabıyla birlikte girerdik.

Burada ofsaytın gerçekleşmesi için, ya topun Dzeko tarafından oynanması, ya topun direkten ya da kaleciden dönüp Dzeko'ya gelmesi, ya da Tadic'in attığı top sonrası Hataylı iki oyuncunun top için mücadeleye girmesi lazım. Bunlardan biri gerçekleşse ofsayt için konuşabiliriz. Bunların hiçbiri bu pozisyonda gerçekleşmiyor. Top kaleciye gidiyor, ortada ofsayt ihtimali yok, sıfır. Burak'ın mücadelesi topla değil, Dzeko ile mücadele ediyor. Bu pozisyon tartışmasız penaltı ve sarı kart. VAR odasının hem ofsayt için inceleme yapması ayrı bir skandal, hakemi inceleme için ekrana çağırmaması ayrı bir skandal. Sarı kartın iptal edilmesi de yine ayrı bir skandal. (Kural: Prensipte verilen her türlü disiplin cezası yürürlükte kalır çünkü oyuncular her zaman oyun kurallarına göre davranmalıdır) Hataysporlu Burak maç içinde haklı bir sarı kart daha görecek, nasıl yapacağız şimdi bunu? 4-2'lik maçta konuştuğumuz şeylere bakın.

Dua etsinler şu maçlar 4-2 falan bitiyor, şu maç 3-3 bitse ne olacak, hakemliğin biter İlker Coşkun. Pozisyonun ofsaytla yakından uzaktan alakası yok. Diyelim ki senin için ofsayt olma ihtimali olan bir pozisyon, hakemi pozisyonu izlemeye davet etmen lazım. Bir pozisyonun içinde üç tane hata var; ofsayt değil, ofsayt olduğunu düşünüyorsan izletmen lazım ve kartın iptal olmaması lazım, bu sportmenlik dışı bir faul.

Yardımcı hakemlik görevinden istifa eden Kemal Yılmaz, flaş bir açıklamada daha bulundu.Kemal Yılmaz yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Bilindiği üzere, yaklaşık iki hafta kadar önce faal futbol hakemliğni bıraktığımı yaptığım yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyurmuştum.Açıklamalarımın yol açtığı tartışmalar, Simon Kuper'in bir kitabının adını oluşturan "Futbol Asla Sadece Futbol Değildir" görüşünü doğular şekilde, bizim "futbol kamuoyu" dediğimiz şeyin aslında toplumun tüm katmanlarını kapsadığnı göstermiştir."Taraftar" tepkilerini anlamakla birlikte, konuya "taraf" olan bazı kişi ve kurumların yaptıkları öznel açıklama ve yorumlar ek bir açıklama yapmayı zorunlu hale getirmiştir. Bu bağlamda görüşlerimi; ilki futbol kamuoyundaki yansımalara, ikincisi de TFF tarafından yapılan açıklamalara cevap oluşturacak şekilde iki bölüm halinde açıklayacağımSon olarak.. "Ne gördüğümüz biraz da ne görmek istediğimize bağlıdır." sözü doğultusunda her kesimin kendi öznel görüşlerini duyurum üzerinden ifade etme veya dayanak yapma yolunu seçmiş olmasını anlamakla birlikte, benim ortaya koymak istediğim tam olarak budur.Faal futbol hakennliğim bırakma kararım sonrasında, TFF tarafından şahsıma yönelik olarak yapılan açıklama ve iddialara cevabımdır:Öncelikle ve hemen belirtmem gereken şey, TFF tarafından yapılan açıklamaların objektiflik ve nesnel gerçeklikten uzak olduğudur. Şöyle ki; 'Yaş sınırımın dolmasına 2 ay kalmış olması' hakkında; Bu konuda, TFF Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın MADDE 29. YAŞ bölümünün 2. Paragrafı açıktır:"Yaş hesaplama. 1 Ocak tarihi esas alınarak, kadronun belirlendiği yıldan doğum yılının çıkarılması suretiyle hesaplanır. Yaş, hesaplanmasında yaşın tamamlanması dikkate alınır. Sezon içerisinde yaş sınırını aşanlar sezon sonuna kadar kadroda kalılar. Sezon sonunda kadrolarını kaybederler."Talimat dikkate alındığında, TFF tarafından kamuoyuna yapılan açıklamada belirtilen "2 ay sonra hakemlik yaş sınırımın dolacağı" bilgisi en iyi niyetli yorumla, yanlış ve yanıltıcıdır. Matematiksel bir hesaba dayandığından da kesin olarak yoruma kapalıdır. 1977 Şubat ayında doğan biri olarak, -teamüller gereği- 2024-2025 sezonu sonuna kadar hakemlik yapma hakkına sahip birisiydim (Yakın geçmiş örnekleri araştırıldığnda hangi hakemin kaç yaşının sonuna kadar hakemlik yaptığı net bir şekilde görülebilir).Hatta; "Yaş haddini dolduran sözleşmeli hakemlerden performansı başarılı bulunanlar, MHK'nın önerisi ve TFF Yönetim Kurulunun onayı ile bir sezon daha görev yapabilir" maddesi de dikkate alındığında, faal hakemliği bırakma kararının potansiyel olarak daha önümde 2.5 yıldan fazla bir zaman varken alınmış olduğunun bilinmesini isterim.Açıklamamda, diğer hakem arkadaşlarima da maç verilmemesi ile ilgili kıyaslamaya dayalı bir beyanda bulunmadım. Karar vericilerin "toptancı" bir yaklaşım sergilemelerine ve eğri ile doğruyu ayırma konusundaki özensizliklerine tepki gösterdim. Gözlemci notları ve futbol kamuoyundaki yorumlar sahada verdiğim kararın doğruluğunu ortaya koymuştur. Daha da önemlisi, Merkez Hakem Kurulu üyeleri kararının doğruluğunu teyit etmişlerdir. Tüm bunlara rağmen, "pozisyona karışmamam" gerektiği yönünde yaptıkları açıklamalarla söylem ve eylemleri arasındaki tutarsızlıklar ve gösterdikleri "ikili" yaklaşımları, beni bu kararı almaya iten temel etken olmuştur.Elbette defalarca haksızlığa uğradığımı hissettim. Hatta, sadece kendime yapılanlarla değil, diğer arkadaşlarımın haksızlığa uğradığnı düşündüğüm durumlarda da sesimi çıkardım ve kurum içi disiplinin elverdiği ölçülerde eleştirilerimi yaptım. Kendimi ifade etme ihtiyacı duymamakla birlikte, konunun özünden uzaklaşmamak için tek bir örnekle yetinmek isterim: En son, Nisan 2023'te yapılan koşularla ilgili haksızlığı nasıl dillendirdiğimi tüm hakem kardeşlerim bilir.TFF'den, almış olduğu kararın arkasında durup, kendi pozisyonunu savunurken ek bir "haksızlığa" neden olmayacak bir yol ve yöntem bulabilmiş olmasını dilerdim. Saygılarımla Kemal Yılmaz"1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen hakem Kemal Yılmaz, görevini bıraktığını duyurdu. Son olarak görev aldığı Fenerbahçe - Hatayspor maçında yardımcı hakemlik yapan Yılmaz, 27 yıllık kariyerini noktaladığını açıkladı."Değerli Futbol Kamuoyunun Bilgisine27 yıldır büyük bir sorumluluk, tutku ve onurla "yeşil sahalarda" yardımcı hakem olarak görev yapmaktayım... Görev yaptığım son futbol müsabakası sırası ve sonrasında yaşanan gelişmelere istinaden, gördüğüm lüzum üzerine Futbol Kamuoyunun bilgisine bir açıklama yapma ihtiyacı duymaktayım.Yakından bilindiği gibi, Fenerbahçe AŞ - Atakaş Hatayspor maçında, tarafımıza verilen talimatlar doğrultusunda davranarak, kendisinin göremediği bir pozisyonda orta hakeme bir penaltı yardımında / uyarısında bulundum ve orta hakem de bunu olumlu şekilde değerlendirerek penaltı kararı verdi. Penaltı kararı sonrasında yaşananlar ve yol açtığı yorum ve değerlendirmeler futbol kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Mutlulukla belirtmeliyim ki, futbol kamuoyu sahada vermiş olduğumuz kararın doğruluğunu destekler niteliktedir.Maç sonrasında, gözlemciler tarafından verilen ve MHK'ye bildirilen "notlar" da pozisyonun sağlıklı olarak değerlendirildiğini ve karara yansıtıldığını gösterir nitelikte ve yüksektir.Bu gelişmeler ışığında ve olağan teamüllere uygun şekilde, bu hafta yapılacak olan maçlarda görev beklentisi içinde olmam son derece doğalken; ne yazık ki bu gerçekleşmemiştir.Elbette, hakem atamalarını yapmak Merkez Hakem Kurullarının takdirindedir. Ancak, bu tasarrufun tartışmalara yol açan ve doğru karar verildiği genel kabul gören bir maçın hemen ertesinde olması; bende, pozisyonun Merkez Hakem Kurulu tarafından "yanlış" olarak değerlendirildiği izlenimi doğurmuştur. Bu davranış şekli tüm hakem camiası tarafından bilinen bir gerçektir.Yapılan uygulamayı, sadece tarafıma karşı yapılan bir haksızlık ve hakem atama kriterlerine karşı tutarsızlık ve aykırılık olarak değil; tüm hakemlerin sahada yönetmelikler dahilinde özgür, tarafsız ve adil karar verme süreçlerini engelleyici veya zorlaştırıcı bir yaklaşım olarak değerlendiriyorum.Belirttiğim gerekçelerle 27 yıldır çok büyük sevgi, çaba ve tutku ile sürdürdüğüm aktif hakemlik kariyerimi bugün itibariyle sonlandırıyorum. Lüzumu halinde daha detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağım açıktır.Gelecek günlerde yollarımızın tekrar kesişmesi ümidiyle; bugüne kadar etkileşim içinde olduğum futbol kamuoyunun tüm paydaşlarına bana kattıkları değerler, yaşattıkları güzel duygular ve verdikleri büyük onur için teşekkür ediyor ve özellikle büyük baskı altında görev yapmakta olan tüm hakem kardeşlerime başarılar diliyorum."