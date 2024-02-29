İşte Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri

Trendyol 1. Lig'de 25. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 25. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.
Müsabakalar ve düdük çalacak hakemler şunlar:
1 Mart Cuma (Yarın):
20.00 Ümraniyespor-Altay: Erdem Mertoğlu
2 Mart Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü: Furkan Aksuoğlu
13.30 Bodrum FK-Eyüpspor: Gürcan Hasova
16.00 Erzurumspor-Kocaelispor: Oğuzhan Aksu
19.00 Sakaryaspor-Manisa FK: Ozan Ergün
3 Mart Pazar:
13.30 Bitexen Giresunspor-Adanaspor: İlker Yasin Avcı
16.00 Göztepe-Boluspor: Burak Olcar
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor: Ömer Faruk Gültekin
4 Mart Pazartesi:
14.00 Gençlerbirliği-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Ömer Tolga Güldibi
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 25. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.
Müsabakalar ve düdük çalacak hakemler şunlar:
1 Mart Cuma (Yarın):
20.00 Ümraniyespor-Altay: Erdem Mertoğlu
2 Mart Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü: Furkan Aksuoğlu
13.30 Bodrum FK-Eyüpspor: Gürcan Hasova
16.00 Erzurumspor-Kocaelispor: Oğuzhan Aksu
19.00 Sakaryaspor-Manisa FK: Ozan Ergün
3 Mart Pazar:
13.30 Bitexen Giresunspor-Adanaspor: İlker Yasin Avcı
16.00 Göztepe-Boluspor: Burak Olcar
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor: Ömer Faruk Gültekin
4 Mart Pazartesi:
14.00 Gençlerbirliği-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Ömer Tolga Güldibi
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