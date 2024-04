İşte Trabzonspor'un yerli listesi

İlk 11'de fark yaratacak en az 5-6 kaliteli yabancı ismi kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor , yerli transferini de hareketli geçirecek.Teknik direktör Abdullah Avcı, gelecek sezon yabancı sayısı 12'ye düşeceği için kadrodaki yerli havuzunu da iyi oyuncularla güçlendirmeyi hedefliyor. Beşiktaş'la henüz kontrat imzalamayan ve ayrılma ihtimali her geçen gün artan Salih Uçan'ın yanı sıra Alanyaspor'un 23 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuz Aydın radara girmişti. Aynı zamanda Çaykur Rizespor'un 23 yaşındaki stoperi Emirhan Topçu ile Standard Liege'in genç yıldızı Cihan Çanak listede. Ümit Milli Takımımız'ın formasını terleten 19 yaşındaki Cihan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de takibinde.Bu oyunculara ek olarak Adana Demirspor'un 31 yaşındaki yıldızı Emre Akbaba ve daha önce Beşiktaş forması giyen Can Bozdoğan'ın yakından takip edildiği öğrenildi. Emre'nin sözleşmesi sezon sonu bitiyor.Can ise Hollanda'da Utrecht'te oynuyor. 22 yaşındaki Can Bozdoğan, bu sezon 23 lig maçında 1 gol, 1 asistlik skor katkısı gösterdi. Orta sahanın merkezinde görev yapan Can'ın kulübüyle 2026'ya kadar mukavelesi var.