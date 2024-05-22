İşte Trabzonspor'un kupa serüveni

Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile karşılaşacak. İşte bordo-mavili takımın Türkiye Kupası serüveni...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Trabzonspor'un kupa serüveni
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22 Mayıs 2024 12:16
Ziraat Türkiye Kupası finalinde perşembe günü Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak Trabzonspor, 4. turdan itibaren yer aldığı kupa mücadelesinde 5 takımı eleyerek finale yükseldi.

Kupada ilk olarak 4. turda Çorum FK'yi 3-1 yenen bordo-mavililer, 5. turda da Manisa FK'yi sahasında aynı sonuçla mağlup etti.

Son 16 turunda deplasmanda Gençlerbirliği karşısında zorlanan Karadeniz ekibi, son anlarda attığı gol ile normal süresi 1-1 biten karşılaşmayı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 galip tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Trabzonspor, çeyrek finalde sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0'lık sonuçla geçip, yarı finalde bir başka İstanbul temsilcisi VavaCars Fatih Karagümrük ile eşleşti.

Evindi oynadığı ilk maçın büyük bölümünde 10 kişi mücadele etmesine karşın VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenen bordo-mavililer, deplasmanda 4-0 gibi farklı bir sonuç elde ederek finale yükselme başarısı gösterdi.

16 gol attı, 5 gol yedi

Trabzonspor, kupada oynadığı 6 karşılaşmada rakip fileleri 16 kez havalandırarak 2,66 gol ortalaması yakaladı.

Bordo-mavililer, kalesinde ise sadece 5 gol görerek rakiplerine fazla skor üretme şansı vermedi.

Kupa golcüsü Fountas

Trabzonspor'un kupada en golcü oyuncusu, Yunan futbolcu Taxiarchis Fountas oldu.

Ligde 28 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandıran Fountas, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 5 maçta attığı 4 golle takımının en skorer ismi olmayı başardı.

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