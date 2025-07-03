İşte Tammy Abraham'ın transfer videosu!

Beşiktaş yeni transferi Tammy Abraham'ı resmen duyurdu. Siyah-Beyazlılar'ın dünyaca ünlü golcünün transferini açıkladığı video, izleyenlerin dikkatini çekti.

calendar 03 Temmuz 2025 19:18 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2025 19:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
İşte Tammy Abraham'ın transfer videosu!
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Beşiktaş yeni transferi Tammy Abraham'ı resmen açıkladı.

Siyah-Beyazlılar'ın dünyaca ünlü golcünün transferini açıkladığı video, izleyenlerin dikkatini çekti.

Tammy Abraham için hazırlanan klipte, Pascal Nouma ile Atiba Hutchinson da yer aldı.

İşte o video; 





 
 

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