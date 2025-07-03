İşte Tammy Abraham'ın transfer videosu!

Beşiktaş yeni transferi Tammy Abraham'ı resmen açıkladı.
Siyah-Beyazlılar'ın dünyaca ünlü golcünün transferini açıkladığı video, izleyenlerin dikkatini çekti.
Tammy Abraham için hazırlanan klipte, Pascal Nouma ile Atiba Hutchinson da yer aldı.
İşte o video;
Siyah-Beyazlılar'ın dünyaca ünlü golcünün transferini açıkladığı video, izleyenlerin dikkatini çekti.
Tammy Abraham için hazırlanan klipte, Pascal Nouma ile Atiba Hutchinson da yer aldı.
İşte o video;
⚫⚪ Beşiktaş, Tammy Abraham'ı bu videoyla açıkladı: "Oyun başlasın." pic.twitter.com/D0uYAlfhpC
— Sporx (@sporx) July 3, 2025