İşte Sevilla'nın muhtemel 11'i

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek Sevilla, hazırlıklarını tamamladı.



Teknik direktör Jorge Sampaoli yönetiminde tesislerdeki idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Yoğun yağmur altındaki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Düz koşu ile devam eden antrenmanın ardından iki gruba ayrılan futbolcular topla çalışma gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Fenerbahçe maçının taktikleri üzerine duruldu. Sevilla'da sakatlıkları bulunan Loic Bade, Rekik, Papu Gomez ve Marcao ile UEFA listesine ismi bildirilmeyen Gueye mücadelede yer alamayacak.



İspanya temsilcisinin maç öncesi muhtemel 11'i şöyle;



"Bounou, Navas, Gudelj, Kouassi, Acuna, Fernando, Rakitic, Jordan, Suso, Ocampos, En-Nesyri"

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