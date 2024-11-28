İşte Samet Aybaba'nın basın toplantısının detayları!

Samet Aybaba'nın basın toplantısı 30 Kasım Cumartesi günü saat 13.00'te Beşiktaş'ta Conrad Otel'de olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Samet Aybaba'nın basın toplantısının detayları!
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28 Kasım 2024 16:33
Beşiktaş'ta görevine son verilen Samet Aybaba, açıklama yapma kararı aldı.

Yönetimin aldığı karar sonrası "Biz Beşiktaşlıyız. Kulübümüzün her zaman yanındayız. Cumartesi günü elimdeki belgelerle tüm gerçekleri açıklayacağım." diyen Aybaba'nın basın toplantısının detayları belli oldu.

Samet Aybaba'nın basın toplantısı 30 Kasım Cumartesi günü saat 13.00'te Beşiktaş'ta Conrad Otel'de olacak.

Beşiktaş'ın eski futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba, ayrılık süreci ve yaşananlarla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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