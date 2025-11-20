20 Kasım
İşte Romanya'ya karşı karnemiz!

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak. İşte Romanya karşısındaki karnemiz....

calendar 20 Kasım 2025 16:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İşte Romanya'ya karşı karnemiz!
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak.

Milliler, daha önce Romanya ile 26 kez karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımı, 26 kez karşı karşıya geldiği Romanya karşısında 5 galibiyet aldı.

Romanya, Türkiye karşısında 14 maçı kazandı ve 7 karşılaşma eşitlikle tamamlandı.


MAÇLAR NE ZAMAN?

A Milli Takım, yarı finalde Mircea Lucescu yönetimindeki Romanya ile karşılaşacak. A Milli Takım, Romanya'yı geçmesi halinde Slovakya - Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, yarı final ve final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

Play-off etabında, yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta oynanacak.



LUCESCU RAKİBİMİZ OLDU

Romanya Milli Takımı'nı Türkiye'de daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımımızı çalıştırmış olan Mircea Lucescu çalıştırıyor.

LUCESCU'YA KARŞI KARNEMİZ

Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Romanya ile daha önce 3 kez karşılaştık.

1986 Dünya Kupası Elemeleri
1985: Türkiye 1-3 Romanya
1985: Romanya 3-0 Türkiye

Hazırlık Maçı
1983: Türkiye 1-1 Romanya



ÜMİT AKDAĞ'DAN RET!

Mircea Lucescu, Alanyaspor'da forma giyen Bükreş doğumlu Ümit Akdağ'ı Milli Takım'a davet etmek istemişti. 22 yaşındaki genç savunma oyuncusu, Türkiye'den davet beklediğini söyleyerek şimdilik Romanya'dan gelen teklifi kabul etmemişti.

Ümit Akdağ, kısa süre içerisinde kararını verirse play-off turunda A Milli Takımımız'a karşı forma giyebilir.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.