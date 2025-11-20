İşte Romanya'ya karşı karnemiz!

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak.Milliler, daha önce Romanya ile 26 kez karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımı, 26 kez karşı karşıya geldiği Romanya karşısında 5 galibiyet aldı.Romanya, Türkiye karşısında 14 maçı kazandı ve 7 karşılaşma eşitlikle tamamlandı.A Milli Takım, yarı finalde Mircea Lucescu yönetimindeki Romanya ile karşılaşacak. A Milli Takım, Romanya'yı geçmesi halinde Slovakya - Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak.Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, yarı final ve final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.Play-off etabında, yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta oynanacak.Romanya Milli Takımı'nı Türkiye'de daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımımızı çalıştırmış olan Mircea Lucescu çalıştırıyor.Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Romanya ile daha önce 3 kez karşılaştık.1985: Türkiye 1-3 Romanya1985: Romanya 3-0 Türkiye1983: Türkiye 1-1 RomanyaMircea Lucescu, Alanyaspor'da forma giyen Bükreş doğumlu Ümit Akdağ'ı Milli Takım'a davet etmek istemişti. 22 yaşındaki genç savunma oyuncusu, Türkiye'den davet beklediğini söyleyerek şimdilik Romanya'dan gelen teklifi kabul etmemişti.Ümit Akdağ, kısa süre içerisinde kararını verirse play-off turunda A Milli Takımımız'a karşı forma giyebilir.