SAISS SALI GÜNÜ İSTANBUL'DA OLACAK

SAVUNMA HATTININ LİDERİ

HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon başarılı olmak isteyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş, her konuda anlaşmaya vardığı Roman Saiss'e kavuşuyor. Siyah-beyazlıların yeni transferinin İstanbul'a geliş saati netlik kazandı.Buna göre; İngiliz ekibi Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Saiss, 14 Haziran Salı (yarın) 23.00'te Beşiktaş için İstanbul'da olacak. Futbolcunun Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.Domagoj Vida'dan sonra savunma hattının lideri olması öngörülen 32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'tan yıllık 1.5 milyon Euro civarında bir gelir elde edecek. Futbolcu için Beşiktaş herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.Bilindiği üzere Saiss, Fransa'da Valence, Clermont, Le Havre ve Angers formaları giydi. Futbolcu, 2016 yılında Wolverhampton transfer oldu. Futbolcu geçen sezon 32 maçta 3 gol kaydetmişti. Bu arada Beşiktaş taraftarlarının futbolcu için bir karşılama töreni hazırlığında olduğu öğrenildi.