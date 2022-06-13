Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon başarılı olmak isteyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş, her konuda anlaşmaya vardığı Roman Saiss'e kavuşuyor. Siyah-beyazlıların yeni transferinin İstanbul'a geliş saati netlik kazandı.
SAISS SALI GÜNÜ İSTANBUL'DA OLACAK
Buna göre; İngiliz ekibi Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Saiss, 14 Haziran Salı (yarın) 23.00'te Beşiktaş için İstanbul'da olacak. Futbolcunun Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
SAVUNMA HATTININ LİDERİ
Domagoj Vida'dan sonra savunma hattının lideri olması öngörülen 32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'tan yıllık 1.5 milyon Euro civarında bir gelir elde edecek. Futbolcu için Beşiktaş herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.
HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Bilindiği üzere Saiss, Fransa'da Valence, Clermont, Le Havre ve Angers formaları giydi. Futbolcu, 2016 yılında Wolverhampton transfer oldu. Futbolcu geçen sezon 32 maçta 3 gol kaydetmişti. Bu arada Beşiktaş taraftarlarının futbolcu için bir karşılama töreni hazırlığında olduğu öğrenildi.
SAISS SALI GÜNÜ İSTANBUL'DA OLACAK
Buna göre; İngiliz ekibi Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Saiss, 14 Haziran Salı (yarın) 23.00'te Beşiktaş için İstanbul'da olacak. Futbolcunun Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
SAVUNMA HATTININ LİDERİ
Domagoj Vida'dan sonra savunma hattının lideri olması öngörülen 32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'tan yıllık 1.5 milyon Euro civarında bir gelir elde edecek. Futbolcu için Beşiktaş herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.
HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Bilindiği üzere Saiss, Fransa'da Valence, Clermont, Le Havre ve Angers formaları giydi. Futbolcu, 2016 yılında Wolverhampton transfer oldu. Futbolcu geçen sezon 32 maçta 3 gol kaydetmişti. Bu arada Beşiktaş taraftarlarının futbolcu için bir karşılama töreni hazırlığında olduğu öğrenildi.
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