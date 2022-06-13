İşte Romain Saiss'in geliş saati!

Beşiktaş savunma hattına önemli bir takviye yapmak için geri sayıma geçti. Siyah-beyazlılar, her konuda anlaştığı Romain Saiss'e kavuşuyor. İşte Saiss'in geliş tarihi ve saati...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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İşte Romain Saiss'in geliş saati!
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13 Haziran 2022 17:08
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon başarılı olmak isteyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş, her konuda anlaşmaya vardığı Roman Saiss'e kavuşuyor. Siyah-beyazlıların yeni transferinin İstanbul'a geliş saati netlik kazandı.

SAISS SALI GÜNÜ İSTANBUL'DA OLACAK

Buna göre; İngiliz ekibi Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Saiss, 14 Haziran Salı (yarın) 23.00'te Beşiktaş için İstanbul'da olacak. Futbolcunun Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

SAVUNMA HATTININ LİDERİ

Domagoj Vida'dan sonra savunma hattının lideri olması öngörülen 32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'tan yıllık 1.5 milyon Euro civarında bir gelir elde edecek. Futbolcu için Beşiktaş herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.



HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Bilindiği üzere Saiss, Fransa'da Valence, Clermont, Le Havre ve Angers formaları giydi. Futbolcu, 2016 yılında Wolverhampton transfer oldu. Futbolcu geçen sezon 32 maçta 3 gol kaydetmişti. Bu arada Beşiktaş taraftarlarının futbolcu için bir karşılama töreni hazırlığında olduğu öğrenildi.

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