İşte Rizespor'da transfer raporu!

Rizespor, sezon bitiminde sözleşme yenileyen teknik direktör İlhan Palut'un da onay verdiği takviyelerle kadrosunu güçlendirdi. Karadeniz temsilcisi, şu ana kadar 7 yeni transfere imza attı.



Rizespor'da Bu sezon Resmi Yapılan Transferler:



Giannis Papanikolaou: Ön libero, Yunan oyuncu yeşil mavililere 3 yıllık imzayı attı.

Ali Sowe: 30 yaşındaki Gambiyali forvet 1 yıllığına sözleşmeyi imzaladı.

Emrecan Bulut: 21 yaşındaki kanat oyuncusu bonservisi ile birlikte Beşiktaş'tan geldi.

Muhamed Buljubasic: Bosna Hersekli genç orta saha oyuncusu 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

Efe Geçim: Genç libero oyuncusu Kırklarelispor'dan transfer edilerek 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Amir Hadziahmetovic: Beşiktaş'la 1 yıllık kiralık transferi için anlaşma sağlandı.

Ivo Girbic: Kaleci Sheffield United'tan 1 yıllığına kiralandı.



*Gökhan Akkan: Tecrübeli kaleci yuvada kaldı. 1 yıllık sözleşme imzalandı.



TRANSFER DÖNEMLERİ



24 Haziran'da başlayan resmi transfer çalışmaları 13 Eylül'de sona erecek. Süper Lig'de 9 Ağustos'ta başlayan ligin ilk yarısı 22 Aralık 2024 tarihinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 3 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. [Rizedeyiz]





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