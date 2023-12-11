İşte Okan Buruk'un Kopenhag planı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, günlerdir Kopenhag maçını kafasında oynuyor.
Florya'da analiz ekibinde görevli Yılmaz Yüksel'i Danimarka'ya gönderip rakiplerini izleten Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde üst turu getirecek kadroyu büyük ölçüde belirledi. Sakatlığını atlatan Davinson Sanchez'in dönüşüyle rahatlayan Okan Buruk, Kaan Ayhan'ı tekrar orta sahada kullanma kararı aldı.
Pendikspor ve Adana Demirspor maçlarında sol bekte Barış Alper görev yapsa da Kopenhag deplasmanında forma Angelino'nun. İspanyol sol beke bir haftadır özel çalışma programı uygulanıyor.
Hücum dörtlüsünde ise Kerem Aktürkoğlu 10 numara pozisyonunda, Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha kanatlarda düşünülüyor.
Ziyech ağrılarına rağmen bu kritik maçta oynamak istediğini teknik heyete söyledi.
İleri uçtaki Mauro Icardi'ye oyunun gidişatına göre ikinci yarıda Cedric Bakambu eşlik edecek.
Galatasaray'ın muhtemel 11'i şu şekilde:
Florya'da analiz ekibinde görevli Yılmaz Yüksel'i Danimarka'ya gönderip rakiplerini izleten Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde üst turu getirecek kadroyu büyük ölçüde belirledi. Sakatlığını atlatan Davinson Sanchez'in dönüşüyle rahatlayan Okan Buruk, Kaan Ayhan'ı tekrar orta sahada kullanma kararı aldı.
Pendikspor ve Adana Demirspor maçlarında sol bekte Barış Alper görev yapsa da Kopenhag deplasmanında forma Angelino'nun. İspanyol sol beke bir haftadır özel çalışma programı uygulanıyor.
Hücum dörtlüsünde ise Kerem Aktürkoğlu 10 numara pozisyonunda, Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha kanatlarda düşünülüyor.
Ziyech ağrılarına rağmen bu kritik maçta oynamak istediğini teknik heyete söyledi.
İleri uçtaki Mauro Icardi'ye oyunun gidişatına göre ikinci yarıda Cedric Bakambu eşlik edecek.
Galatasaray'ın muhtemel 11'i şu şekilde: