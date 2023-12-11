İşte Okan Buruk'un Kopenhag planı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kopenhag planını belirledi. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez'in geri dönüşüyle Kaan Ayhan yeniden orta sahaya geçecek. Kerem Aktürkoğlu 10 numaraya çekilecek, kanatlarda ise Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha görev yapacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İşte Okan Buruk'un Kopenhag planı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Aralık 2023 09:20
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, günlerdir Kopenhag maçını kafasında oynuyor.

Florya'da analiz ekibinde görevli Yılmaz Yüksel'i Danimarka'ya gönderip rakiplerini izleten Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde üst turu getirecek kadroyu büyük ölçüde belirledi. Sakatlığını atlatan Davinson Sanchez'in dönüşüyle rahatlayan Okan Buruk, Kaan Ayhan'ı tekrar orta sahada kullanma kararı aldı.

Pendikspor ve Adana Demirspor maçlarında sol bekte Barış Alper görev yapsa da Kopenhag deplasmanında forma Angelino'nun. İspanyol sol beke bir haftadır özel çalışma programı uygulanıyor.

Hücum dörtlüsünde ise Kerem Aktürkoğlu 10 numara pozisyonunda, Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha kanatlarda düşünülüyor.

Ziyech ağrılarına rağmen bu kritik maçta oynamak istediğini teknik heyete söyledi.

İleri uçtaki Mauro Icardi'ye oyunun gidişatına göre ikinci yarıda Cedric Bakambu eşlik edecek.  

Galatasaray'ın muhtemel 11'i şu şekilde:



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery