İşte Kayserispor'un yeni teknik direktörü

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni teknik direktörünü açıkladı.Markus Gisdol ile yollarını ayıran Kayserispor, teknik direktörlük görevine Radomir Djalovic'i getirdi.Radomir Djalovic, son olarak Slovenya'da Maribor'da görev yapmıştı."Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Radomir Djalovic ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır.Anlaşmanın hem Radomir Djalovic'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz."