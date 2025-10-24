24 Ekim
İşte Hakim Ziyech'in yeni adresi!

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Faslı yıldız Hakim Ziyech'in yeni takımı belli oldu.

24 Ekim 2025

Fas Ligi takımlarından Wydad Casablanca, Hakim Ziyech'i kadrosuna kattığını açıkladı.

ZIYECH, ÜLKESİNE DÖNDÜ

Galatasaray kariyerinin ardından Al-Duhail'e imza atan, Katar ekibinden ise yazın ayrılan Hakim Ziyech ülkesine döndü. Faslı futbolcu, ülkesinin takımlarından Wydad Casablanca 'le sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dünya bekliyor, büyücü burada" paylaşımıyla Hakim Ziyech transferini resmen duyurdu.

Galatasaray'a 2023-24 sezonunda Chelsea'dan transfer olan Hakim Ziyech, ülkemizde 1.5 yıl forma giydikten sonra 2024/25 sezonunun devre arasında Al Duhail'e imza attı.

Al-Duhail'de yarım sezon kalan futbolcu, temmuz ayından bu yana bir takımla anlaşmamıştı.

GALATASARAYLI ESKİ FUTBOLCULAR BULUŞUYOR

Daha önce Galatasaray'da forma giyen bir diğer isim olan Nordin Amrabat da Wydad Casablanca forması giyiyor.

KARİYER İSTATİSTİKLERİ

Kariyeri boyunca 497 maça çıkan Ziyech, 134 gol ve 135 asist kaydetti.

 

 

