İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları!

Fenerbahçe, Sivasspor'u 3-1 mağlup etmesiyle birlikte zirvede puan farkı 3'e indi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları!
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13 Nisan 2025 22:35
Son güncelleme 13 Nisan 2025 22:37

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'ın 74, Fenerbahçe'nin 71 puanı bulunuyor.

Süper Lig'de son 7 haftaya girilirken lider Galatasaray ile ikinci Fenerbahçe arasındaki fark 3'e indi.

İki takımın da 3 deplasman ve 4 iç saha maçına çıkacağı fikstür şu şekilde:

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

Bodrumspor, Eyüpspor (D), Sivasspor, Trabzonspor (D), Kayserispor, Göztepe (D), Başakşehir

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

Kayserispor, Gaziantep FK (D), Beşiktaş, Başakşehir (D), Eyüpspor, Hatayspor (D), Konyaspor 

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