İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları!

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'ın 74, Fenerbahçe'nin 71 puanı bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'ın 74, Fenerbahçe'nin 71 puanı bulunuyor.
Süper Lig'de son 7 haftaya girilirken lider Galatasaray ile ikinci Fenerbahçe arasındaki fark 3'e indi.
İki takımın da 3 deplasman ve 4 iç saha maçına çıkacağı fikstür şu şekilde:
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI
Bodrumspor, Eyüpspor (D), Sivasspor, Trabzonspor (D), Kayserispor, Göztepe (D), Başakşehir
FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI
Kayserispor, Gaziantep FK (D), Beşiktaş, Başakşehir (D), Eyüpspor, Hatayspor (D), Konyaspor
✍️Kalan maçlar, kim şampiyon olur? pic.twitter.com/D7nSaKxBHn
— Sporx (@sporx) April 13, 2025