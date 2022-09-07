İşte Galatasaray'ın Adama Traore teklifi









Galatasaray, transferin bitimine kısa süre kala Wolverhampton Wanderers ile Adama Traore için pazarlıklarını hızlandırdı.Geçtiğimiz hafta ortasnda başlayan görüşmelerde Galatasaray, Adama Traore için 3.5 milyon euro 1 yıllık kiralama ücreti önerdi. Wolves, rakamı düşük buldu ve Galatasaray'ın artırmasını istedi.Sarı kırmızılılar, Adama Traore için 2.7 milyon euro maaş teklif etti. Wolves'tan yıllık 2.5 milyon euro brüt maaşı olan Traore, Galatasaray'dan ise 4 milyon euro net maaş talep etti.Sarı kırmızılılar, son 48 saatte hem Wolves hem Traore'yle bu rakamı aşağı indirmek için görüşmelerini sürdürüyor.İki tarafın da Galatasaray'ın önerdiği rakamlara doğru adım atması durumunda tekrar görüşmeler hızlandırılacak.Geçen sezonu Barcelona'da geçiren 26 yaşındaki İspanyol sol kanat, bu sezon 4 Premier Lig ve 1 Lig Kupası maçında oynadı ve 1 gol attı.