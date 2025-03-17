İşte Galatasaray'da yükselişin nedenleri

Galatasaray'da Antalya galibiyeti ile kara bulutlar dağıtıldı,yeniden şampiyonluk sesleri yükselmeye başladı. İşte Aslan'ın yükselişinin nedenleri...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İşte Galatasaray'da yükselişin nedenleri
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17 Mart 2025 09:12
Galatasaray, peş peşe gelen Alanyaspor ve Antalyaspor galibiyetleriyle şampiyonluk havasına girdi.

Okan Buruk, "Havalar ısındı. Mart ayındayız. Mayıs'a yaklaşınca hem futbolcuların hem de taraftarların coşkusu artıyor" dedi.

İşte sarı-kırmızılı takımın yükselişe geçmesinin nedenleri:

1-Geçen hafta organize edilen 3 günlük Antalya- Belek kampı, teknik heyet ve oyuncuları yeniden birbirine kenetledi.

2-Yönetim bu süreçte birikmiş primleri ödedi ve Kemerburgaz'da yüzler gülmeye başladı.

3-Yunus ve Morata'nın takıma dönüşüyle Okan Buruk'un eli rahatladı.

4-Barış Alper, forma girdi ve hücum hattında Osimhen'e eşlik etti.

5-Kalede Muslera ve savunmada Sanchez toparlanınca Galatasaray zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

ASLAN'IN MİLLİ GURURU

Milli maçlar için liglere ara verilirken sarı-kırmızılı oyuncular da dünyanın farklı yerlerinde milli takımlarının kamplarına katılacak. Toplamda 13 G.Saraylı oyuncu milli takımlarından davet aldı: Sanchez ve Cuesta (Kolombiya), Lemina (Gabon), Osimhen (Nijerya), Frankowski (Polonya), Morata (İspanya), Sallai (Macaristan), Kaan, Eren, Abdülkerim, Barış, Yunus ve Ahmed (Türkiye).  

 
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