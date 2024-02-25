İşte Fernando Muslera'nın Galatasaray'dan istediği sözleşme

Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Fernando Muslera'nın kulüpten istediği sözleşme belli oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İşte Fernando Muslera'nın Galatasaray'dan istediği sözleşme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Şubat 2024 11:50
Galatasaray'da 13 yıldır forma giyen ve tam 15 kupa kazanan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sarı-Kırmızılılar'ın kalesini koruduğu ilk günden bu yana hem efendi kişiliği hem de saha içi performansıyla takdir kazanan Uruguaylı eldivenle nikah tazelemek adına ilk görüşmeler gerçekleştirilmişti.

GALATASARAY'IN VERDİĞİ

Ancak taraflar bir türlü ortaya yolu bulamamıştı. Ardından yönetim düğmeye basmış ve adeta kulüpte Muslera alarmı verilmişti. Sarı-Kırmızılı kulübün Muslera'ya teklifi 1.5 milyon euro ve sözleşme süresinin 1 artı 1 yıl olması planlanıyor.

MUSLERA'NIN İSTEDİĞİ

Güney Amerikalı kaleci ise 2.1 milyon euro'dan 2 artı 1 senelik kontrat istiyor. Nando'nun mevcut yıllık kazancı net 2.5 milyon euro. Muslera ile Galatasaray yönetimi arasında henüz anlaşma zemini sağlanamadı. Mutabakata varılamazsa, 37 yaşındaki file bekçisinin sezon sonunda ülkesine dönerek çocuklarının eğitimini Uruguay'da sürdüreceği iddia ediliyor.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery