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İşte Fenerbahçe'nin yeni sponsoru!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Sivasspor karşılaşmasına yeni sponsorla çıkacağız" dediği forma sponsorluğu anlaşmasının Tüpraş'la yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: Türkiye
İşte Fenerbahçe'nin yeni sponsoru!
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11 Ekim 2018 04:33
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ''Sivasspor karşılaşmasına yeni sponsorla çıkacağız'' dediği forma sponsorluğu anlaşmasının Tüpraş'la yapıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe, forma göğüs sponsorluğu konusunda sona ulaştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un FBTV'de gündeme dair açıklamalarda bulunurken ''Sivasspor maçına yeni sponsorla çıkacağız'' sözünün ardından, göğüs sponsorluğu için anlaşılan şirketle ilgili detaylar ortaya çıktı.

Fanatik'in haberine göre; Katarlı bir firmayla yapılan görüşmelerin sonuçlanmaması sonucunda, Koç grubuna ait Tüpraş'la anlaşma tamamlandı.

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında Tüpraş yazılı formayla çıkacak.

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