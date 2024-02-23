İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Fenerbahçe, bu turda şu takımlardan biriyle karşılaşacak;
Ajax (Hollanda)
Olympiakos (Yunanistan)
Molde (Norveç)
Sturm Graz (Avusturya)
Maccabi Haifa (İsrail)
Servette (İsviçre)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Union Saint-Gilloise (Belçika)
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi 23 Şubat Cuma günü saat 15.00'te yapılacak
Fenerbahçe, bu turda şu takımlardan biriyle karşılaşacak;
Ajax (Hollanda)
Olympiakos (Yunanistan)
Molde (Norveç)
Sturm Graz (Avusturya)
Maccabi Haifa (İsrail)
Servette (İsviçre)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Union Saint-Gilloise (Belçika)
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi 23 Şubat Cuma günü saat 15.00'te yapılacak
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