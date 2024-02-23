İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!

Fenerbahçe'nin, UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
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23 Şubat 2024 01:13
Son güncelleme 23 Şubat 2024 01:16
Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe, bu turda şu takımlardan biriyle karşılaşacak;

Ajax (Hollanda)
Olympiakos (Yunanistan)
Molde (Norveç)
Sturm Graz (Avusturya)
Maccabi Haifa (İsrail)
Servette (İsviçre)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Union Saint-Gilloise (Belçika)

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi 23 Şubat Cuma günü saat 15.00'te yapılacak

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