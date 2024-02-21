İşte Fenerbahçe'nin liderlik planı!

Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'u 3-1'le geçen Fenerbahçe'de moraller yerinde.
Liderliği Galatasaray'a devreden Fenerbahçe, zirveyi ezeli rakibinden geri almak için planını hazırladı.
PAROLA 12
Hedef; mart ayındaki milli araya kadar oynanacak olan Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor ve Trabzonspor maçlarından 12 puan çıkarıp, milli araya lider girmek.
Bu periyotta Galatasaray'ın puan kaybedeceğinden emin olan sarı-lacivertliler, liderliği devraldıktan sonra, sezon sonuna kadar koltuğu bırakmayarak mutlu sona ulaşmayı planlıyor.
"BİZ KAZANALIM, ONLAR NASILSA PUAN KAYBEDECEK"
Galatasaray'ın daha zorlu maçlar oynayacağını ve puan kaybetmesinin muhtemel olduğunu dile getiren teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularını "Biz kazanalım. Onlar nasılsa puan kaybedecek" diyerek motive ediyor.
"ŞAMPİYON BİZ OLACAĞIZ"
"Kasımpaşa maçıyla bu hedefin startını vereceğiz" diyen İsmail Kartal, öğrencilerine "Şampiyon biz olacağız" dedi.
Futbolcular da hocalarına zafer sözü verdi.
Galatasaray ise bu süreçte; Antalya, Beşiktaş, Ç.Rize ve K.Paşa'yla karşılaşacak.
Fenerbahçe'de kaptanlar Dzeko, Mert Hakan, İrfan Can ve Tadic de dün takımla bir konuşma yaptı.
Liderliği Galatasaray'a devreden Fenerbahçe, zirveyi ezeli rakibinden geri almak için planını hazırladı.
PAROLA 12
Hedef; mart ayındaki milli araya kadar oynanacak olan Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor ve Trabzonspor maçlarından 12 puan çıkarıp, milli araya lider girmek.
Bu periyotta Galatasaray'ın puan kaybedeceğinden emin olan sarı-lacivertliler, liderliği devraldıktan sonra, sezon sonuna kadar koltuğu bırakmayarak mutlu sona ulaşmayı planlıyor.
"BİZ KAZANALIM, ONLAR NASILSA PUAN KAYBEDECEK"
Galatasaray'ın daha zorlu maçlar oynayacağını ve puan kaybetmesinin muhtemel olduğunu dile getiren teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularını "Biz kazanalım. Onlar nasılsa puan kaybedecek" diyerek motive ediyor.
"ŞAMPİYON BİZ OLACAĞIZ"
"Kasımpaşa maçıyla bu hedefin startını vereceğiz" diyen İsmail Kartal, öğrencilerine "Şampiyon biz olacağız" dedi.
Futbolcular da hocalarına zafer sözü verdi.
Galatasaray ise bu süreçte; Antalya, Beşiktaş, Ç.Rize ve K.Paşa'yla karşılaşacak.
Fenerbahçe'de kaptanlar Dzeko, Mert Hakan, İrfan Can ve Tadic de dün takımla bir konuşma yaptı.