İşte Eşref Hamamcıoğlu'nun hoca kararı!

5 yabancı teknik adamla görüştüğünü açıklayan başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun Verona'dan ayrılan Igor Tudor'la anlaştığı belirtildi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; EPA
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İşte Eşref Hamamcıoğlu'nun hoca kararı!
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29 Mayıs 2022 10:33
Galatasaray'da seçim yaklaştıkça başkan adaylarının çalışacağı teknik adamlar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Dursun Özbek'in Fatih Terim'le söz kesmesinin ardından yabancı bir teknik direktörle çalışacağını ve Domenec Torrent'le yollarını ayıracağını belirten başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, 5 hoca adayı ile görüştüğünü açıklamıştı. Hamamcıoğlu'nun Hellas Verona'dan dün itibarıyla ayrılan Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor'la söz kestiği belirtildi.

SEÇİMİ BEKLİYOR

İtalyan basını da Tudor'un Galatasaray'la görüşmeler yaptığını doğrulamıştı. Dün de Verona'dan ayrılan Hırvat teknik adamın, Sarı-Kırmızılı kulüpteki seçimin sonucunu beklemeye başladığı belirtildi.

Eşref Hamamcıoğlu, seçildiği an Galatasaray'ın yeni teknik direktörünün Igor Tudor olması bekleniyor. 44 yaşındaki Tudor, şubat 2017-Aralık 2017 aralığında Galatasaray'ı çalıştırmış ve alınan kötü sonuçlar sonrasında takımdan gönderilmişti. Ancak Tudor'un özellikle sezon başında oynattığı futbol beğeni kazanmıştı. Tudor'la Cenk Ergün'ün görüştüğü kaydedildi. 

 
 

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