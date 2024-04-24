İşte Büyükekşi'nin büyük rahatsızlığı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç'tan oluşan Kulüpler Birliği Vakfı (KBV) heyetinin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve ekibiyle önceki gün yaptığı toplantının detayları ortaya çıktı.



"YETKİSİZ KİŞİLER İMZA TOPLUYOR"



Federasyon başkanı 19 Nisan bildirisi nedeniyle 18 Temmuz olan seçim tarihini müzakere etmeyeceklerini açık bir şekilde söyledi. Buna karşın olağanüstü seçim için imza toplanmasından duyduğu rahatsızlığı gizlemedi ve "Sizden yetkisi olmayan kişiler imza topluyor" sözleriyle tepki gösterdi.



Başkanlara göre bu sözler, Büyükekşi'nin asıl rahatsızlığını gösterir cinstendi. Heyetin, alt liglerden sorumlu federasyon yöneticisi Volkan Can'ın da başkanlarla yazıştığı yönündeki eleştirisini ise TFF Başkanı, "Volkan bey yönetim kurulu üyesi. Tabii ki yazışacak" karşılığıyla savuşturdu.



BİRLİKTE DE AYRILIK VAR



KBV içerisinde ise basına yapılacak açıklama konusunda görüş ayrılığı yaşandı. Yüksel Yıldırım ve Fatih Saraç'ın TFF toplantısında kendilerine gösterilen nahoş tavrın öne çıkarılmasını istedi. Dursun Özbek ise 19 Nisan bildirisinin üzerinde durulmasını savundu. Yıldırım ve Saraç gazetecilere açıklama yapmadan aynı araçla ayrılırken Özbek ise aracından inip gazetecilere önceki günkü açıklamayı yaptı.



KBV-TFF toplantısı yaklaşık 20 dakika sürdü. Kulüp başkanlarının müzakereye devam etme talebinin Mehmet Büyükekşi tarafından ısrarla geri çevrildiği öğrenildi. Federasyon yöneticilerinin 'Konuşacak bir şey kalmadı' dercesine bir anda ayağa kalkıp toplantıyı bitirmelerinin ise KBV heyetince 'Nezaketsiz' bulunduğu kaydedildi.



SORULARI YANITSIZ BIRAKTI



Mehmet Büyükekşi, bir kulüp başkanının "Bildiri olmasaydı genel kurulu öne çekecek miydiniz" şeklindeki sorusuna "Evet" yanıtı verirken "Bir hafta mı?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.



TFF Başkanı, heyetin yönelttiği, "Aday mısınız" sorusuna "Bu toplantının konusu değil" karşılığını verdi.



Kesinlikle geri adım atmayacağını gösteren Büyükekşi, 18 Temmuz tarihini EURO 2024 sonrasına denk gelmesi nedeniyle istediklerini vurguladı.



"METNE İTİRAZ GELMEDİ"



Dursun Özbek, önceki gün yaptığı açıklamada KBV'nin 19 Nisan'daki açıklamasına sadece üç başkanın onay verdiğini, diğer kulüplerin görüşünün alınmadığını, kendilerine de sorulmadığını söylemişti. Bazı KBV üyelerinin ise söz konusu metnin başkanların WhatsApp grubuna atıldığını, itiraz gelmemesi üzerine akşam saatlerinde yayınlandığını dile getirdiği iddia edildi.





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