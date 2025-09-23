İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu!

Süper Lig'de erteleme maçında Kayserispor'un konuğu olacak Beşiktaş, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
TOPLAM 10 EKSİK
Beşiktaş'ın kamp kadrosunda sakatlıkları olan Salih Uçan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu dışında kural gereği o tarihte transferleri gerçekleşmeyen Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder ve El Bilal Toure forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ın kadrosu şu şekilde:
